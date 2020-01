Rumäniens neue Waisen: Wenn Mama nach Österreich auswandert

Michael Landau, Präsident der Caritas Austria, identifiziert an dieser Stelle eine große Ungerechtigkeit: „Die Arbeitsmigration in der EU ist Realität und Ausdruck eines enormen Wohlstandsgefälles zwischen Ost- und Westeuropa.“ Es brauche im sozialen Bereich „Maastricht-Kriterien“. Diese Forderung stellt die Caritas schon seit Längerem und feilt an einem Modell der „Fair care migration“ – also gemeinsame, europaweite Standards für die Entlohnung im Pflegebereich.

Wenn Omas Omas pflegen

Auf europäischer Ebene deutet sich ein solcher Wandel nicht an. Kristinas Jobrealität heißt Österreich – damit ist sie zufrieden. Zuletzt war sie in Linz, am besten habe es ihr in Bischofshofen gefallen, in Wien habe sie weniger gute Erfahrung gemacht. Auch Renate, die in der Tagesstätte in Bakowa Kinder unterrichtet, arbeitet in Österreich als Pflegerin, wenn sie Urlaub hat.

Renate ist 60, würde gerne in zwei Jahren in Pension gehen. Sie erzählt von einer österreichischen Klientin, die einmal über ihre weißen Haare gescherzt habe. Renate, eine robuste Plaudermaschine, habe geantwortet: „Oma, wir liegen altersmäßig nicht so weit auseinander. Der einzige Unterschied ist, dass ich dich pflege.“

Hinweis: Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer teilfinanzierten Pressereise der Caritas Österreich.