Das war 2021: Vom Sturm aufs Kapitol bis zur Machtübernahme der Taliban

Was hat die Welt 2021 bewegt? Wo haben die Medien hingeschaut? Vom Sturm aufs Kapitol über die Kanzler-Wahl in Deutschland bis zur Machtübernahme der Taliban: Wir blicken zurück auf die aus außenpolitischer Sicht wichtigsten, oder zumindest in der medialen Öffentlichkeit bewegendsten Momente des Jahres.