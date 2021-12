Covid und die Bundesländer: Was bisher geschah

Bald ist es soweit: Die Pummerin läutet, der Donauwalzer erklingt und wir starten in ein neues und hoffentlich ruhigeres 2022 hinein. In diesem Jahresrückblick werfen wir einen Blick zurück auf die letzten 365 Tage. Wie hat sich die Coronasituation in Österreich entwickelt und was hat sich so in den Bundesländern getan? Die Moderatorinnen Laura Franz und Caroline Bartos führen durch ein ereignisreiches Jahr 2021.