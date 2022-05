Zwei schräge Vögel und ein nackter Pfau

Tierpräparator Helmut Raith will das Leben festhalten

Das grauweiße Fellbündel wartet schon seit einer Weile hier. Bestellt und nicht abgeholt. Irgendwann hat jemand das Fellbündel, das früher ein Hund war, tot in die Werkstatt gebracht, Helmut Raith hat ihm Leben eingehaucht. So gut er halt kann. Die Hundebesitzerin ist trotzdem nicht mehr aufgetaucht, das Fellbündel wartet weiter im Regal.

Das mit dem Leben einhauchen klappt beeindruckend gut bei Tierpräparator Helmut Raith. „Es geht immer darum, die richtige Bewegung einzufangen“, wird er mehrmals sagen. „Ein guter Tierpräparator muss zunächst einmal ein guter Tierbeobachter sein.“

Das Präparieren ist vielleicht nicht jedermanns, aber eine ernste Sache. An dieser Stelle etwas Grundsätzliches: „Ausstopfen“ sagt man nicht. Es heißt präparieren. Sehr vereinfacht gesagt funktioniert das so: Man holt was raus, man gibt was rein. Kann man mit jedem Tier machen, vom Schmetterling bis zur Giraffe. Was man dazu braucht? Mehr als Wissen über den handwerklichen Prozess an sich, man sollte auch über das Tier Bescheid wissen. Natürlich soll es am Ende wirken, und dazu muss man die Anatomie und das Verhalten des Tieres studieren. Der größte Fehler, den ein Präparator machen kann, ist, wenn das Tier, und jetzt dürfen wir es sagen, „ausgestopft“ ausschaut. Als Präparator ist man ein bisschen Verhaltensforscher und ein bisschen Bildhauer. Und doch ist das womöglich ein seltsamer Beruf. Das zumindest vermittelte man Helmut Raith schon früh. 70 ist der gebürtige Haugsdorfer jetzt und seit 58 Jahren ist das hier sein Traumberuf. „Ich war zwölf und bei uns im Ort hat’s einen Wirten gegeben, der hat im Winter, wenn nicht viel los war, im Wirtshaus Tiere präpariert. Ich war sofort begeistert.“ Der junge Helmut hatte daheim dann ziemliche Scherereien, die Familie war dagegen, dass der Bub diesen in ihren Augen sonderbaren Beruf ergreift. Aber er hat sich durchgesetzt, macht er immer. Was ihn dran fasziniert? „Ich versuche, das Leben festzuhalten.“ Die größte Herausforderung sind Haustiere. Weil: Ein Fuchs ist ein Fuchs, aber eine Katze hatte einen besonderen Ausdruck, den nur die mit ihr vertrauten Menschen kannten. Wenn die Leute dann ihren Liebling wiedersehen, brechen sie oft in Tränen aus. Fürs Foto eine Katze in den Arm nehmen, möchte Herr Raith nicht. Er hat Sorge, dass noch mehr Katzen-Besitzer kommen. Irgendwo versteht die Leute ja auch. „So ein präpariertes Tier hat enorme Vorteile. Es frisst nicht mehr und man hat es doch in Erinnerung.“