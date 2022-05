Der Gärtner und die Schöne von Moskau

Weltweit gibt es um die 2.000 Fliedersorten, alle riechen verschieden, genau könne uns das die internationale Fliedergesellschaft sagen, meint Herr Schöny. Er selbst hat diese New Yorker Institution, die seit 1971 Fliederenthusiasten zusammenbringt, selbstverständlich schon besucht. Die Fliederwissenschaft ist eine ernste Sache.

Vor fast sechzig Jahren hat der gebürtige Donaustädter Kurt Schöny begonnen, einen ehemaligen Acker am unteren Mühlwasser zu bewirtschaften. Eigentlich ist er ja gelernter Damenhutmacher, hat die Hutmacherei beim Mühlbauer in Floridsdorf gelernt, aber irgendwann, so fand er, war sie vorbei, die Zeit, „wo jede böhmische Köchin nur mit Hut aus dem Haus gegangen ist“.

Er wurde zum Gärtner, weil die Philosophie des Wachsens ihn faszinierte. „Von der Gärtnerei lernt man fürs Leben. Vor allem Geduld. Wie man aus Fehlern klüger wird.“ Und nach sechs Gartenjahrzehnten sagt er: „Die Pflanzen san wia Küken fia mi.“

Mit zweieinhalb Leuten bewirtschaftet Schöny heute seine drei Hektar große Gärtnerei, wie lange noch, das hängt mit der Inflation zusammen. Von ihr hänge es nämlich ab, wann er eines Tages einen Teil seines Grundstücks verkaufen werde.

Ist ja eine begehrte Gegend hier und man wird schließlich nicht jünger.

Davor sei noch ein Blick zurück gestattet: Würde er heute wieder alles so machen? „Oh jo. Vielleicht a bisserl anders. Aber ned vü.“

Aber noch sind wir nicht so weit, noch ist nicht Schluss. Erst kommen noch die Steppenlilien und dann die Dahlien, für die Schöny in ganz Wien gekannt ist. Keiner baut so prächtige Exemplare der Sorten „Chat noir“ und „Café au Lait“ wie Herr Schöny an, das sagt nicht nur der Herr Schöny, das erzählen auch die besten Blumenhändler Wiens. Wir kommen wieder und schauen uns das an. Im September, zur Dahlienblüte.

Tipp: Wer zu Herrn Schöny will, der sollte sich nicht auf das Navi verlassen. Das findet ihn garantiert nicht. Lieber auf den Stadtplan schauen. Naufahrtweg 167, 1220 Wien.