Schreiben, essen, Leut’ eingraben

„Heute Graben“ ist das Tagebuch eines Schriftstellers und Totengräbers, der einer verlorenen Liebe nachtrauert, eine neue sucht und Frauen in alphabetischer Reihenfolge trifft. Sie werden alle mit Großbuchstaben abgekürzt, an die sagenhafte A. kommt keine heran. Außerdem hat der Icherzähler eine schwere Lungenkrankheit. Sarkoidose, dieselbe, die Thomas Bernhard hatte. Also fragt er bei Bernhards Halbbruder nach, welchen Arzt der empfehlen kann. Dazwischen isst er tüchtig Hausmannskost. Es geht, kann man sagen, um die ersten und letzten Dinge: Leben, Essen, Sterben. Dazwischen: Daten. Der Schreibstil: lakonisch, mit leisem Humor. Stellenweise rührend. All das autobiografisch zu nennen, wäre nicht falsch. Auch die Krankheit ist echt, ihr Auf und Ab hat die Dramaturgie für den Roman vorgegeben.