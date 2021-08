„Monsterbauten machen mich wahnsinnig“

Eine Mondlandschaft

Als in den 1960er Jahren der Lehmabbau unrentabel wurde, legte man die Ziegelwerke still. Die Wienerberggründe wurden Ende der 1960er Jahre an die Stadt Wien verkauft und nunmehr als Hausmüll- und Bauschuttdeponie benutzt. Damals war es üblich, in Schotter- Sand- und Lehmgruben, auch wenn sie mit Wasser gefüllt waren, Haus- und Sondermüll zu entsorgen. In seinem so gut wie vegetationslosem Zustand glich der Wienerberg einer Mondlandschaft. Im Laufe der 1970er stieg das Bewusstsein für Umwelt- und Landschaftsschutz, man wollte den Wienerberg zu einem Landschaftsraum entwickeln, ihn zu einem wirklichen Teil des vor über hundert Jahren beschlossenen Wald- und Wiesengürtels machen. Ein städtebaulicher Ideenwettbewerb wurde ausgeschrieben, der auch für die Landschaftsgestaltung realisierbare Lösungen finden sollte. Aus dem Wettbewerb ging Otto Häuselmayer als Sieger hervor. Während am Fuße des Wienerbergs, wo früher die Fabriken standen, Wohnraum geplant wurde, wurde oben aufgeforstet.