Wie er wurde, was er ist? „Wer jung ist, streunt herum.“ Mit 14, 15 kam Pils mit der Linzer Galerieszene in Berührung, lernte dort „alle möglichen Figuren“ kennen. Den Artmann, den Nenning. Auch mit der Mayröcker war er gut. „Die berühmten Leut’ sind auch gewöhnliche Menschen.“ Was er werden wollte? „Man weiß ja nicht, was mit einem wird. Es ist wie in der Liebe. Das passiert. “

Passiert ist: Die Gründung der „ersten Band von Linz-Urfahr“, die Lehrerbildungsanstalt, das Studium von „allem möglichen“. Mathematik, Physik, Pädagogik, Germanistik, Soziologie. Was ihn halt interessiert hat. Außerdem Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Wien.