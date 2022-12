Wer ist denn nun das schöne Geschlecht?

Wenn die Jogginghose aber nicht nur mit Aussagen, sondern auch mit Bequemlichkeit zu tun hat: Müssen Mode und Bequemlichkeit einander ausschließen? Schließlich legte auch Coco Chanel Wert auf Bequemlichkeit, nämlich auf Bewegungsfreiheit, weshalb sie ihre Damenentwürfe dem funktionalen Herrenanzug entlieh.

Absolut. Mode zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Prinzip die Öffentlichkeit begehbar macht. Gute Mode ist immer bequem. Heute denke ich da etwa an Comme Des Garçons, Yamamoto oder Balenciaga: Deren Mode ist wahnsinnig bequem. Ein Gegentrend war früher vielleicht Dior. Da musste man schon eine gewisse Haltung haben.

Was jetzt ganz vom Tisch scheint, sind hohe Schuhe. Die sieht man gar nicht mehr. Auch eine Folge der Pandemie?

Die lineare Entwicklung der Mode geht vor allem optisch dahin, dass man in der Stadt wie im Dschungel lebt. Man sieht den Blick der anderen im öffentlichen Raum nur mehr als Hindernis. Es geht darum, praktisch durch die Gegend zu kommen. Das ist auch eine Form von Narzissmus, ein Ganz-auf-sich-abgeschlossen-Sein. Und es hat natürlich auch mit der Handykultur zu tun. Die Leute schauen mehr auf ihr Handy als einander in die Augen. Das ist ein Verlust.

In Ihrem neuen Buch geht’s auch um das Oszillieren zwischen Genderidentitäten. Frauen, die Männerkleidung tragen, gibt es schon lange. Umgekehrt ist das nicht akzeptiert. Dabei wurde die Herrenmode bis zur Aufklärung von Männerbeinen in Po- und Penis-betonenden Strumpfhosen dominiert.

Die Männer waren ursprünglich das schöne Geschlecht. Jenes, das seine Vorzüge sexyer ins Licht rückte. Die Französische Revolution war ein Bruch. Seither konstituieren sich Männer als das natürlichere, a-modisch moderne Geschlecht und haben den Frauen das Stigma der Mode aufgedrückt.

In Italien scheint sich das nicht durchgesetzt zu haben. Dort gibt es mehr Herren- als Damenschneider.

Italien ist da eine Ausnahme. Aber die Leistungsnorm des globalen Nordens ist eine der männlichen Entsagung.

Das Spiel mit Gender ist gerade sehr präsent, aber eigentlich nicht neu, wenn man etwa an Virginia Woolfs Romanfigur Orlando denkt.

Es gab immer schon Formen von Crossdressing. Die letzten hundert Jahre ist der weibliche Modetypus die „Garçonne“, das weibliche Bubi. Modehistorisch gesehen war die Entwicklung vom Männlichen ins Weibliche mit Yves Saint Laurent Mitte der 70er-Jahre formal abgeschlossen. Nun hat sich das umgedreht. Heute werden Motive aus der Frauenmode in die Männermodeübertragen. Rüschen, Sexyness, Schminken, extreme Körperbetontheit. All das, was eigentlich dem Weiblichen zugeschrieben wurde. Ob als Bürde oder Privileg. Der Tabubruch lautete früher „Mann-Weib-Monster“. Darauf antwortet nun der Tabubruch „schwul-weibischer-Sugarboy“. Insofern kann man sagen, die Mode sprengt immer Gender-Korsetts.