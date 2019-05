Der Gesellschaftsreporter als Gentleman

Höfliche Paparazzi. Ja, so was gibt’s tatsächlich.

In den neunziger Jahren gründeten Autor Tex Rubinowitz, damals noch vorrangig als Witzezeichner bekannt, und Journalist Christian Ankowitsch ein Internetforum namens „Höfliche Paparazzi“, in dem Geschichten über Prominente veröffentlicht wurden. Autoren wie Max Gold und der 2013 verstorbene Wolfgang Herrendorf publizierten dort Geschichten über Stars, wie sie bisher noch niemand erzählt hatte. Gefragt waren „Protokolle von Menschen, die eine zufällige, kleine Begegnung mit Berühmtheiten hatten, also keine mutwillig herbeigeführten, groupieesken oder professionellen“. Heraus kamen entzückende, verschrobene Petitessen. Tenor: „Je dezenter, desto besser.“

„Dezent“ ist wohl das letzte Wort, das einem in Verbindung mit dem Ausdruck „Paparazzi“ in den Sinn kommt. Dabei denkt man eher an eine Meute von sensationsgierigen Reportern, die Prominente „abschießen“. Um jeden Preis. Immer wieder gibt es Diskussionen darüber, wie hoch dieser sein darf. So gab in den Neunzigern der Tod von Lady Di nach einem schweren Unfall im Pariser Alma-Tunnel, ausgelöst durch eine wilde Paparazzi-Verfolgungsjagd, Anlass für einen Nachdenkprozess, der allerdings nicht von Dauer war. Prominente waren weiterhin mediales Freiwild, mussten sich immer wieder auch Fragen über Chancen und Nutzen dieses Ausgeliefertseins gefallen lassen.