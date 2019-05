Die Briefe der Prominenz: Adabeis geheime Schatzkiste

Vom Arbeitersohn zum König des Societylebens

DerJet-Set-Trubel war Roman Schliesser nicht in die Wiege gelegt worden. Er kam am 7. Juni 1931 in Wien-Floridsdorf als Sohn eines Hilfsarbeiters zur Welt, lebte in Ostberlin und kurz in den USA, ehe er nach Wien zurückkehrte, um in der Boulevardzeitung Express zunächst Polizeireporter und dann Chef des Lokalressorts zu werden. Er fand rasch Zugang zu Künstlern und gründete, noch als Express Reporter, die „Adabei“-Kolumne. 1966 wechselte er mit dieser Marke zur KronenZeitung.

„Adabei“-Dissertation

Laut einer 1988 an der Hochschule für angewandte Kunst eingereichten Dissertation über „Adabei“ waren in dieser Zeit die meistgenannten Prominenten seiner Kolumne: Franz Antel, Curd und Udo Jürgens, Bruno Kreisky, Helmut Zilk und Herbert von Karajan. Nach seinem Rückzug aus der Krone im Jahr 2006 holte ihn der langjährige freizeit-Chefredakteur Michael Horowitz 2011 zum KURIER, wo er über sein „aufregendes Leben in der High Society“ schrieb. Roman Schliesser war mehr als 60 Jahre lang Reporter, ehe er mit 80 in Pension ging.

Späte Heirat

2011 heiratete er seine Jugendliebe Gabriele. Roman Schliesser starb am 7. Oktober 2015 im Alter von 84 Jahren in Wien.