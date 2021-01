„Es gibt kein Entkommen vor der Mode“

Stimmt also das Diktum: „Kleider machen Leute?“

Ja, auf jeden Fall. In Gottfried Kellers Novelle sind die Kleider zunächst trügerisch: Ein armer Schneider wirkt in seinem Samtumhang so romantisch, schlank und edel wie ein polnischer Prinz. Eine witzige Geschichte, weil der schöne, schwarzlockige Jüngling seine Rolle als ehrbarer Bürger leider ausfüllt. Mit Geld und Erfolg kommen die Kilos, aller Charme ist dahin. Klar ist, dass wir mit unserer Kleidung, ob wir wollen oder nicht, unserem Gegenüber Information über uns geben.

Wir haben vorhin von der Sprengung der Codes der Kleiderordnung gesprochen. Früher konnte man einfache Arbeiter und besser Gestellte auch an Ihrer Kleidung erkennen. Stichwort Blue Collar, white Collar. Heute hat man, anhängig von der Branche, den Eindruck, das Verhältnis habe sich umgekehrt. Je reicher oder unabhängiger jemand ist, desto eher kann er auf Konventionen pfeifen. Stimmt das ?

Ich würde eher sagen: Es hat eine Durchkreuzung der Codes stattgefunden. Der Soziologe Thorstein Veblen hat zu Angang des Jahrhunderts abfällig gemeint, dass nur Diener, Priester und Frauen noch Livrée tragen. Was so viel bedeutet wie: Untertanen tragen Uniform. Wenn Sie heute auf die Upper East Side in New York gehen, werden Sie nur die Doormen im Frack sehen. Wer dort ein- und ausgeht, sieht aus wie Steve Jobs. Schwarzer Rollkragenpulli und Jeans. Oder Jogginghose.