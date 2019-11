Die Sitz-Ikone

Fast 60 Jahre hat er auf dem Buckel und immer noch wirkt er unglaublich futuristisch, innovativ und modern, als käme er direkt aus einem Zukunftslabor der Raumfahrttechnik: Verner Pantons „ Panton Chair“, 1959 entworfen und seither zu einer Design-Ikone geworden. In die Wohnzimmer der Österreicher sind die spacigen Entwürfe des 1998 verstorbenen dänischen Kultdesigners allerdings nie wirklich vorgedrungen.

Zwar gibt es in einem Einfamilienhaus am Wiener Stadtrand noch einen komplett erhaltenen Panton-Partykeller, aber er ist die Ausnahme geblieben. Es scheint ein Paradox zu sein: So bunt und aufregend die schöne neue Designwelt der 1960er war und so beeindruckend die Möbelhauskataloge der Zeit auch heute noch wirken – angekommen ist davon nur wenig in den Durchschnittshaushalten. Der Wiener sitzt traditionell gerne auf Thonet. Am liebsten auf Nummer 14, dem klassischen Kaffeehausstuhl, einem der gelungensten Industrie-Design-Produkte weltweit.