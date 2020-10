Wie die Frau im Bananenröckchen Widerstandskämpferin wurde

Colette, Gabin und Chevalier

Sie liebt Männer und Frauen, ihr werden Affären mit der Schriftstellerin Colette und der Malerin Frieda Kahlo nachgesagt, sie heiratet mehrmals. Keine andere Künstlerin wird so gefeiert und so angefeindet. Ab 1930 beginnt Josephine Baker, ihren Ruhm zu nutzen, für Gleichberechtigung einzutreten. Auch auf der Bühne verändert sie sich. Sie wird zur ernst zu nehmenden Künstlerin, spielt an der Seite von Jean Gabin als erste schwarze Künstlerin in einem Tonfilm, singt Chansons mit Maurice Chevalier.

Baker wird einer der engagiertesten Truppenunterstützerin der Alliierten im Zweiten Weltkrieg und schmuggelt Informationen für Charles de Gaulle. In ihrem Schloss in der Dordogne beherbergt sie Flüchtlinge, macht bald darauf den Pilotenschein, wird Leutnant und nach Kriegsende in die Ehrenlegion aufgenommen.