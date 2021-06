Rohstoffpreise stehen vor einem Superzyklus

Wie können Anleger nun von den boomenden Rohstoffmärkten profitieren? Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.

Einzelaktien: Wer Risiko eingehen will, kann in Einzelaktien investieren. Deren Entwicklung ist aber stark konjunkturabhängig und – was vor allem Ölaktien betrifft – auch zunehmend von der Umweltpolitik geprägt. Mit geschäftlichen Einschränkungen und juristischen Auseinandersetzungen ist in den nächsten Jahren zu rechnen. Bezüglich Edelmetallen sieht Stöferle Minenaktien, die 2020 ihr profitabelstes Jahr in der Geschichte hatten, weiter im Aufwind. „Die Bilanzen sind makellos, es werden mehr Dividenden ausgeschüttet und die Bewertungen sind günstig.“ Als Beispiele nennt er die Konzerne Newmont und Barrick. Bei Industriemetallverarbeitern ist die Auswahl teils überschaubar, auch notieren sie nicht zwingend in etablierten Märkten.

Investmentfonds: Leichter ist es für Kleinanleger über Investmentfonds. Der Raiffeisen-Active-Commodities-Fund etwa ist zu je einem Drittel in Edel- und Industriemetalle sowie Energiewerten investiert. Die Performance beträgt heuer bis dato rund 16 Prozent.

Der IQAM Strategic Commodity Fund baut auf Nachhaltigkeit auf. „Wir schauen uns dabei die gesamte Wertschöpfungskette eines Rohstoffs an“, sagt Kaiser. Das heißt von den ökologischen Folgen und den sozialen Aspekten (u. a.den Arbeitsbedingungen) beim Abbau, über die Verarbeitung bis hin zur Nutzung. Infolge werden die Rohstoffe gewichtet. So kommt Nickel, was vor allem zunehmend in den Batterien von Elektroautos Einsatz findet, auch rund 15 Prozent Anteil im Fonds. Palladium, Kupfer und Silber folgen, Gold bildet mit nur rund 5,5 Prozent das Schlusslicht. Auch Öl ist nicht verpönt, aber Brent werde bevorzugt, denn die Gewinnung sei eine andere als bei US-Öl, Stichwort Fracking. In den vergangenen 12 Monaten konnte der Fonds rund ein Drittel an Wert zulegen. Beide Fonds investieren nicht in Agrarrohstoffe und Lebendvieh.

Exchange Traded Commodities (ETCs): Im Unterschied dazu ermöglichen ETCs auch Investitionen in diese beiden Bereiche. Über diese kann kostengünstig in einzelne Rohstoffe investiert werden. Doch das Risiko ist insofern höher, da es sich um eine Schuldverschreibung handelt. Sollte der Emittent Pleite gehen, kann das einen Totalausfall bedeuten. Um das Risiko zu minimieren, sind bei vielen Edelmetall-ETCs die Anlegergelder durch physische Hinterlegungen besichert, etwa Goldbarren. Andere Papiere sind durch Ausfallversicherungen oder Wertpapiere besichert.

Exchange Traded Funds (ETFs): Sie sind in der Konstruktion ähnlich zu ETCs. Der große Unterschied: um das Risiko zu minimieren, müssen aus rechtlichen Gründen in der EU in einem ETF immer mehrere Rohstoffe abgebildet sein.

Zertifikate: Ein Zertifikat ist eine Schuldverschreibung, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung eines Basiswerts abhängig ist. Was das Thema Rohstoffe angeht, gebe es etwa „Goldindexzertifikate in Form eines Wertpapiers, wir machen auch Silber und Öl“, erklärt Uwe Kolar, Vorstandsmitglied beim Zertifikate Forum Austria und Zertifikateexperte der Erste Group, aus seinem Alltag bei der Erste.

Allzu groß sei das jedoch nicht. Das liege auch daran, dass bei Gold aus Zertifikat ja eine Kapitalertragsteuer in Höhe von 27,5 Prozent anfällt. „Der richtige Goldkäufer, der Angst hat, um sein Erspartes umzufallen, liebt es eher, das Gold daheim liegen zu haben.“ Die Nachfrage nach physischem Gold war im Vorjahr aber, wie bekannt, groß. „Wenn Inflationssorgen kommen, kommt auch die Goldnachfrage.“

Ein Beispiel für ein aktuell erhältliches Zertifikat (Emittent Erste Group Bank AG): Das Partizipations-Zertifikat Brent Crude Open End. Hier hängt die Wertentwicklung von jener des Preises des Brent Crude Oil Future ab, das den Erdöl-Terminmarkt widerspiegelt. Der Kurs des Partizipations-Zertifikats liegt aktuell (Stand 23. Juni) bei 51,42 Euro (Geldkurs). Beim Produktstart im Mai 2020 waren es gut 24 Euro.