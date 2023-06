Regierung: Wild wuchernde Millionen für den ORF

Es ist ein erster Beschluss, aber definitiv noch nicht das Ende der Debatte: Am Mittwoch hat die Regierung aus ÖVP und Grüne im Ministerrat die seit Monaten wild umfehdete ORF-Novelle abgesegnet. Die Regierungsvorlage wurde in den Nationalrat eingebracht und dem Verfassungsausschuss zugewiesen. Ein Beschluss kann damit noch vor der Sommerpause erfolgen. Kurios: Im Verfassungsausschuss wird zeitgleich auch das Volksbegehren „GIS Gebühren abschaffen“ behandelt.

„Der ORF wird audiovisueller, moderner, flexibler und jünger, gleichzeitig wird der heimische Medienstandort mit entsprechenden Spar- und Ausgleichsmaßnahmen gesichert“, erklärte Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) in einem der APA übermittelten Statement. Zusammen mit den Grünen habe man ein Paket geschaffen, das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die Menschen günstiger mache und die Medienvielfalt in Österreich erhalte, so Raab.