ORF-Gesetzes-Novellen: Zeitungsverband will EU-Kommisson einschalten

Mehr als 4200 Stellungnahmen zu Gesetzes-Novellen den ORF betreffend sind bis Ende der Begutachtungsfrist am Donnerstag auf der Parlamentsseite eingegangen. Vielfach stammen sie von Privatpersonen. Gabriele Schlögl etwa formuliert dort: „Ich lehne eine Zwangsabgabe auf etwas, dass ich nicht konsumieren möchte ab! Völlig undemokratisch!! Außerdem keine objektive Berichterstattung, NichterfĂŒllung des Bildungsauftrages etc
!!“ Melanie MĂŒller-Hörnstein fĂŒhrt u. a. aus: „WĂ€re der ORF ein so qualitĂ€tsvolles Medium mit ordentlichem, freiem, investigativem Journalismus (in den letzten 3 Jahren hat der ORF eindrucksvoll bewiesen, dass er das eben nicht ist), mĂŒsste er nicht zwangsweise GebĂŒhren aufdrĂŒcken.“

Naheliegend ist, dass keiner der, geschĂ€tzt, mehr als 1,5 Millionen sich auf der Parlamentsseite meldet, weil man kĂŒnftig ĂŒber die neue, nun ORF-Beitrag genannte Haushaltsabgabe weniger zahlen wird, als davor mit der GIS fĂŒr TV und Radio.

