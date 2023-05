Deshalb haben die Vertreter der österreichischen Filmschaffenden in der Wirtschaftskammer am Dienstag ihre Forderung nach einer fixen „Österreich-Quote“ am ORF-Beitrag erneuert.

Partnerschaft

Die viel gesehenen Filme, Serien, Dokumentationen, Shows und Magazine aus Österreich stünden im Zentrum des ORF-Auftrags, der nun erfreulicherweise um einen Kinder-Kanal erweitert werde, heißt es in einer Aussendung. „Um sicherzustellen, dass die Neuregelung der ORF-Finanzierung durch die Haushaltsabgabe den österreichischen Programmanteil entsprechend stärkt, ist eine verbindliche positive Zweckbindung für unabhängiges Programm in allen Kategorien von mindestens 20 Prozent festzuschreiben“, erklärt darin Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft. „Uns geht es darum, die Partnerschaft des ORF mit den österreichischen Kreativen und damit dem Publikum zu stärken.“

Katastrophenrufe

Andreas Kamm, Obmann des TV-Ausschusses, erklärt, dass für 2023 „Katastrophenrufe für das österreichische Programm, sowohl aus ORF-Redaktionen als auch aus der heimischen Branche“ erschallen. Es drohe „ein Paradoxon: Der ORF bekommt zukünftig pro Jahr 50 Mio. Euro mehr Geld, aber macht um 50 Mio. Euro weniger österreichisches Programm.“

Michael Kitzberger, Obmann des Kino-Ausschusses, fordert eine Aufstockung des Film-Fernsehabkommens von acht auf zehn Millionen.

Die Musikschaffenden fordern zudem die freiwillige Quote für Musik aus Österreich in ORF-Radios, die 2021 ausgelaufen sei, zu erneuern.