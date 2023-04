Österreich-Quote für ORF-Produktionen gefordert

„Es haben diverse Lobbys dafür gesorgt, dass die angekündigten Sparüberlegungen nun wohl doch nicht vom ORF umgesetzt werden“, sagt Lueftner. Angedacht waren ja ursprünglich ein Verzicht auf das Radio-Symphonieorchester und die Streichung des Spartensenders ORF Sport plus. „Wenn aber gespart werden muss, dann wird der ORF im Programm sparen“, meint Lueftner, „weil das die einzige Kostenvariable ist, weil es immer noch so war und weil es am einfachsten erscheint“.

Die Produzenten befürchten, dass der ORF Eigen- sowie Koproduktionen mit internationalen Sendern zurückfahren könnte, um den finanziellen Mehrbedarf in den kommenden Jahren auszugleichen.