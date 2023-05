ORF will neue Online-Angebote zeitlich vorziehen

Frühstart

Was auffällt: Der ORF will die Vorarbeiten zur Neugestaltung der ORF-Online-Angebote zeitlich vorzuziehen. Diese soll schon mit 1. Jänner 2024 startklar sein und damit zeitgleich mit der Umstellung auf den ORF-Beitrag angeboten werden können. Der Entwurf sieht auch Kooperationen zwischen ORF und Privaten vor. So soll der ORF etwa Inhalte von privaten Medienhäusern auf seinen Plattformen zeigen können, wobei sich der ORF eine Klarstellung erhofft, dass die Haftung für diese Inhalte bei den Privaten bleibt. Im Gegenzug sollen auch Private ORF-Inhalte - etwa gewisse Archivinhalte - verwenden dürfen. Hier spricht sich der ORF dafür aus, dass er dafür auch einen Anteil an Lizenzkosten erhält, was aus beihilfenrechtlichen Gründen zwingend erforderlich sei.