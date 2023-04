ORF-Novelle bringt Kompensationszahlungen, mehr Kooperation und viel Kritik

Mehr Kompensation

Durch die Umstellung vom per GIS-Gebühr eingehobenen Programmentgelt auf den neuen ORF-Beitrag entfällt für den ORF das Recht zum Vorsteuerabzug. Dieser Verlust beträgt für den ORF in den Folgejahren zwischen 70 und 90 Mio. Euro, geht aus einer Folgenabschätzung zum Gesetzesentwurf hervor. Diese Summe soll vom Bund durch eine zeitlich befristete jährliche "Kompensation" an den ORF "neutralisiert" werden. Im Gegenzug soll der ORF Einsparungsmaßnahmen, etwa im Personal- und Sachkostenbereich treffen.

Sport+ bleibt bis 2026 und wandert dann ins Internet. Dort darf ein Kinderkanal entstehen – mehr aber nicht. Gesichert ist vorerst das Radio Symphonie Orchester. Für dessen Fortbestand sowie für ORF Sport+ erhält der ORF bis 2026 jährlich 10 Mio. Euro an Kompensationszahlungen. Voraussetzung dafür ist etwa die Ausstrahlung von mehr Breitensport in einem Hauptprogramm.