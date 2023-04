Verleger: "ORF.at droht Massenvernichtungswaffe zu werden"

Wo kollidieren die Interessen der Zeitungsverlage und des ORF direkt? Online?

Das Internet bringt alle Mediengattungen zusammen. Tatsächlich war es über viele Jahrzehnte so, dass den Verlagen die textuelle Kommunikation überlassen wurde und Multimediales beim ORF zu Hause war. ORF.at ist von Hause aus mit zeitungsähnlichen Inhalten gestartet, obwohl es ursprünglich vom Teletext hergeleitet war. Wenn man sich die Länge der Texte aktuell ansieht, dann haben sie schon lange die Variante Teletext verlassen. ORF.at ist mit Abstand das größte Onlineangebot in Österreich.

Dieser Tage wird ein neues Gesetz verhandelt, mit dem der ORF im digitalen Raum neue Rechte bekommen soll. Wo geht die Reise aus Verlegersicht hin?

Wir kennen den genauen Inhalt noch nicht, aber wesentlich ist: Der ORF dominiert den österreichischen Onlinemarkt schon jetzt. Soweit wir das momentan überblicken, bekommt der ORF nun noch mehr Möglichkeiten. Es ist davon auszugehen, dass das alles für das Unternehmen in der Folge auch teurer wird, weil umfangreicher. Und insofern ist davon auszugehen, dass die Gebühren sukzessive weiter erhöht werden müssen. Der ORF entwickelt sich meiner Meinung nach finanziell gesehen zum Fass ohne Boden.

Was müsste die Medienpolitik dem ORF an Pflichten oder an Beschränkungen mitgeben?

Wir sind jetzt in der Situation, dass wir ein Land haben, in dem Paywalls als international anerkannte Möglichkeit zur Finanzierung von Onlineangeboten nur extrem schwer aufzuziehen sind, weil es vermeintlich eine Gratis-Alternative gibt - nämlich ORF.at und die TVthek. Dazu muss man sagen: Das Produkt ist gut gemacht. Nur führt all das dazu, dass der ORF in Wirklichkeit mit dem neuen Gesetz zu einer Massenvernichtungswaffe für den österreichischen Medienmarkt werden könnte.