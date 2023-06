Ist der Regierung die Medienvielfalt wirklich so egal?

Das Desinteresse fast aller österreichischen Parteien an Medienvielfalt ist erschreckend. Die Regierung hat trotz heftiger Proteste der privaten Verlagshäuser fast nichts an ihrem Entwurf für ein ORF-Gesetz geändert. Der ORF bekommt noch mehr Spielraum, obwohl er nicht nur Gebühren, sondern auch in weiterhin großem Ausmaß Werbung kassieren darf und – was weltweit nahezu singulär ist – mit einer eigenen großen Redaktion ein umfangreiches Textangebot produziert: Das entspricht täglich dem Umfang einer siebzigseitigen (!) Zeitung. Dieses (und nur das) ernsthaft zu beschränken, hätte den Zeitungen Luft für den Übergang zu voll digitalen Medienhäusern gegeben.