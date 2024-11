Car of the Year: Diese sieben Autos stehen im Finale

In die Entscheidung geschafft haben es Alfa Romeo Junior , Citroën C3 , Cupra Terramar , Dacia Duster , Hyundai Inster , Kia EV3 und Renault 5 (bzw. Alpine A290). Was fällt auf? Von den Kandidaten sind drei als rein elektrische Version zu haben (Kia EV3, Hyundai Inster, Renault 5), zwei sind alternativ als Elektrischer oder mit Verbrenner- bzw. Hybridantrieb im Angebot (Alfa Junior, Citroën C3/ë-C3).

Die Wahl zum Auto des Jahres 2025 geht in die entscheidende Phase. Von den gut 50 Neuerscheinungen wurden sieben für die sogenannte Shortlist ausgewählt.

Von den großen Konzernen hat der Renault-Konzern zwei Modelle ins Finale gebracht (R5 und Dacia Duster), Stellantis ebenfalls zwei (Alfa Junior, Citroën C3), Hyundai-Kia ebenfalls zwei (Hyundai Inster, Kia EV3). Der VW-Konzern ist über die Marke Cupra mit dem Terramar unter den letzten sieben. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat es kein Auto aus China unter die Top-Sieben geschafft. Zwei Modelle kommen aus Korea, alle anderen aus Europa.

Wie geht es weiter? Am 8./9.Jänner finden nochmals Testfahrten mit den Autos durch die Jury auf der belgischen Rennstrecke von Mettet statt. Der Sieger wird im Rahmen der Motorshow in Brüssel am 10. Jänner verkündet.