Die EV-Familie von Kia wächst. Nach EV6 und EV9 folgt als Nächstes der EV3. Man verfolgt überhaupt ambitionierte Ziele in Sachen Elektromobilität: Im Jahr 2030 will man 1,6 Millionen E-Fahrzeuge verkaufen und dementsprechend wird die EV-Familie noch weiter ausgebaut. Modelle wie EV2, EV4 und EV5 hat Kia schon bestätigt.

Aber der wichtige Neuzugang Anfang 2025 heißt EV3. Kia vergleicht seinen Jüngsten mit dem EX30 von Volvo, dem VW ID.3 oder dem BYD Atto3. Mit einer Länge von 4,3 Metern bleibt der Kia noch einigermaßen kompakt, bietet aber ordentlich Platz im Inneren. Hinten sitzt man gut und der Kofferraum hat ein Volumen von 460 Liter, vorne hätte man dazu einen so genannten „Frunk“ für 25 Liter.

Von den Proportionen her erscheint der EV3 stimmig und mit seinen ausgestellten Radhäusern wirkt er wie ein geschrumpfter Offroader. Der freilich eher im Großstadtdschungel unterwegs sein wird – wie in Seoul. In Korea ist der Kia schon auf dem Markt und so fahren wir den EV3 in und um Koreas Hauptstadt. Erster Eindruck im Interieur: sympathisch und zum Wohlfühlen, dafür sorgen die Materialien wie z. B. eine Textilleiste am Armaturenträger. Auch der Überzug für die Sitze wirkt angenehm und Kia weist darauf hin, dass innen und außen viel Recyclingmaterial verarbeitet wurde.

Jedenfalls schaut das alles fein und stimmig aus. Besonders stolz sind die Designer auf ein ausziehbares Tischchen zwischen den Sitzen. Das wird während der Fahrt wenig nutzen, aber in den (Lade-) Pausen könnte man hier z. B. einen Laptop abstellen. Man hat auch einen guten Kompromiss aus digitalen und analogen Elementen gefunden. Natürlich hat man ein digitales Cockpit mit Touchscreen in der Mitte (mit einer durchaus nachvollziehbaren Menüführung). Gleichzeitig hat man aber auch an analoge Regler und Knöpfe gedacht – dort, wo sie Sinn machen, wie z. B. für die Audio-Lautstärke. Was uns nicht sofort ins Auge gestochen ist, war der Startknopf, der ist innen am Hebel für die Fahrstufen untergebracht.