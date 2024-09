Wie wichtig die Wahl zum Car of the Year mittlerweile ist, zeigt sich an der Zahl an Fahrzeugen, die die Hersteller in den Norden Dänemarks karren. Sinn des Tannistests ist es, dass ein großer Teil der Autos, die für den Titel infrage kommen, von den Juroren getestet werden können.

Über 30 Fahrzeuge standen für Probefahrten bereit. Und die Auswahl zeigt, dass immer mehr Elektro- bzw. elektrifizierte Autos auf den Markt kommen. Von 31 Kandidaten sind 15 rein elektrisch und bei fünf Modellen hat man die Wahl zwischen rein elektrisch und Hybrid. Einige der Probanden kennen wir schon näher und hatten sie im Test (wie den Suzuki Swift, den MG3 oder den Skoda Superb), bei anderen ergab sich erstmals die Gelegenheit für ein Kennenlernen (wie Renault 5 E-Tech Electric, Hyundai Inster, Ford Capri oder Cupra Terramar). Zugenommen hat in den vergangenen Jahren auch die Zahl an chinesischen Autos. Heuer waren z. B. der MG3, der MG Cyberster, der BYD Seal U, der Xpeng G6 und der Nio EL8 (die beiden Letzteren sind bei uns nicht zu haben) beim Tannistest. Dazu kommen noch Weitere, die in China vom Band laufen.

Wie werden die Akkus geladen? Der Veranstalter hat entsprechend vorgesorgt. Vor Ort stehen acht DC-Schnelllader, fünf AC-Lader mit 22 kW und fünf mit 11 kW zur Verfügung.