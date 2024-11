Im Cockpit findet man sich rasch zurecht – es ist alles so angeordnet, wie man es von Hyundai/Ioniq-Autos her kennt und das ist sehr benutzerfreundlich . Zwei Bildschirme hat man für die Informationen, der zentrale ist dabei ein frei stehender Touchscreen. Die digitalen Anzeigen für den Fahrer sind als Rundinstrumente ausgeführt und vermitteln ein wenig Retrocharme – sind aber gut ablesbar.

Hyundai bietet den Inster mit zwei Batteriegrößen an, mit 42 und 49 kWh, dazu kann man zwei unterschiedlich starke Elektromotoren kombinieren, mit 71,1 kW/97 PS oder 84,5 kW/115 PS.

Damit fährt der kleine Hyundai ausreichend flott. Am Fahrkomfort gibt es nichts auszusetzen, der Hyundai federt brav und auch die Lenkung ist exakt genug. Überhaupt erweist sich der Inster als unkomplizierter Begleiter. Wir sind den Inster im Rahmen des Tannistests zum Car of the Year gefahren und damit vornehmlich auf dänischen Landstraßen - ein Elektroauto wie der Inster passt aber sicherlich wunderbar in die City. Eine positive Überraschung lieferte der Hyundai auch beim Elchtest, wo er gut abschnitt und auch sein ESP lobend erwähnt wurde.