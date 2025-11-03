4,2 Prozent sind ein Affront

Wie auf Ansage die Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen und Gefahr laufen, sie zu verlieren. Wie mit Anlauf vieles konterkarieren, wofür man die letzten Monate mahnende Worte vor allem für andere gefunden hat. Geschafft hat dies in vielerlei Belang und im negativen Sinn die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Im dritten Jahr der Rezession, in einer Zeit, in der von Deindustrialisierung die Rede ist, davon, dass die Wirtschaft – jedenfalls die deutsche, an der die heimische hängt, im Niedergang begriffen ist, wie IFO-Chef Clemens Fuest attestiert. In einer Woche, die in Österreich wieder mit steigenden Arbeitslosenzahlen beginnt (388.000 Menschen/ Plus 4,4 Prozent) und einer weiteren Insolvenz eines Traditionsbetriebs (Quester) macht die Presse publik, was manch einer in der Tagespresse vermuten würde: Die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer erhalten eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent.

4,2 Prozent bedeutet eine Abgeltung über der gegenwärtigen Inflation (Oktober: 4 Prozent) und über jener der von Wifo und IHS erwartenden Jahresinflation von 3,5 Prozent. 4,2 Prozent gleichen einer Provokation für all jene, die in den vergangenen Wochen und Monaten die Löhne und Gehälter ihrer Mitarbeiter ausverhandelt, neu verhandelt und darunter abgeschlossen haben. Zur Erinnerung: Die Beamtengehälter wurden ob der schlechten Wirtschaftslage und um als Staat mit gutem Beispiel voran zu gehen, neu aufgeschnürt, steigen ab Juli 2026 um 3,3 Prozent. Der Eisenbahner-Lohn wie beispielsweise die Pensionen erhöhen sich sozial gestaffelt kommendes Jahr um 2,7 Prozent.

Der Aufschrei ist groß – von Vertretern der Industriellenvereinigung (IV-Wien: „fatales Signal für alle folgenden Lohnverhandlungen“), über die Opposition (FPÖ: „Schlag ins Gesicht für heimische Unternehmer) bis hin zum kleinsten Koalitionspartner Neos (Generalsekretär: „jegliches Maß und Bodenhaftung verloren“). Das Argument der WKÖ – "die jährliche Anpassung folgt einer im Juni an alle Fraktionen im erweiterten Präsidium der WKÖ beschlossenen Berechnungsformel, die sowohl Inflation als auch den Tarfilohnindex berücksichtigt“ – geht sich in einer Zeit, in der Beamten und anderen ein Sparkurs abverlangt wird, schwer aus.

Auch, dass die "diesjährige Gehaltsanpassung die zum Teil hohen KV-Abschlüsse des vergangenen Jahres widerspiegelt, die meist zwischen 5,4 und 9,2 % lagen“ und "sich nachgezogen für die WKO eine Gehaltserhöhung von 4,2 % ergibt", legitimiert den Entscheid kaum. Auch, dass "dementsprechend sich die derzeit niedrigeren und für den Wirtschaftsstandort wichtigen KV-Abschlüsse schon nächstes Jahr in einer entsprechend niedrigeren Gehaltsanpassung niederschlagen werden“, macht die Begründung nicht nachvollziehbarer, denn: Die Signalwirkung ist – wo allerorts von "Symbolpolitik“ die Rede ist – verheerend.

Die WKÖ hätte mit gutem Beispiel vorangehen können, sich selbst einen Abschluss unter der Inflation – egal ob jener vom Oktober oder der prognostizierten Jahresinflation – auferlegen können. Hat sie aber nicht. Dafür hat sie jenen Nährstoff gegeben, die die Kammer kritisieren, die Kammerumlage stets als "Zwangsmitgliedsbeiträge“ definieren.