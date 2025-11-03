Politischer Wirbel nach WKÖ-Gehaltserhöhung um 4,2 Prozent

Dass die Mitarbeiter der Wirtschaftskammer eine Gehaltserhöhung von 4,2 Prozent bekommen, hat der WKÖ viel Kritik, aber auch Lob eingetragen. Während etwa die Industriellenvereinigung Wien von einem "unsensiblen und fatalen Signal" spricht, sieht die Gewerkschaft vida darin ein wichtiges Zeichen gegen den Kaufkraftverlust. Die WKÖ selbst hält die Aufregung für unangebracht, weil sich die Erhöhung an den KV-Abschlüssen des vergangenen Jahres orientiere.

Die "Presse" hatte am Montag berichtet, dass die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wirtschaftskammer um 4,2 Prozent erhöht werden - also deutlich über der Inflationsrate von 3,5 Prozent, während in vielen Branchen die Lohnerhöhungen heuer aufgrund der schwächelnden Konjunktur deutlich unter der Inflation ausfallen würden.

Kritik von FPÖ, Neos, FPÖ und Industriellenvereinigung

Scharfe Kritik an der WKÖ-Gehaltserhöhung kommt nicht nur von der FPÖ und den NEOS, sondern auch von der Industriellenvereinigung (IV) Wien. FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch sprach in einer Aussendung von einem "Schlag ins Gesicht für jeden heimischen Unternehmer und Arbeitnehmer". Für NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos hat die Wirtschaftskammer "jegliches Maß und jede Bodenhaftung verloren". Nach Ansicht von IV-Wien-Präsident Christian Pochtler ist die Entscheidung "angesichts der herausfordernden wirtschaftlichen Gesamtsituation, in der sich die heimischen Unternehmen derzeit befinden ... unsensibel und auch ein fatales Signal für alle folgenden Lohnverhandlungen und KV-Runden".

Lob von der Gewerkschaft

Ungewohntes Lob bekommt die Wirtschaftskammer hingegen von vida-Chef Roman Hebenstreit: "Ich begrüße das Umdenken der Wirtschaftskammer und ihres Präsidenten ausdrücklich", sagte Hebenstreit in einer Aussendung. "Lohnzurückhaltung und Kaufkraftverlust können keine Lösung sein - das haben wir als Gewerkschaft immer gesagt. Wenn nun die Wirtschaftskammer für ihre eigenen Beschäftigten ein Plus von 4,2 Prozent vereinbart, ist das ein klares Bekenntnis, dass es ohne ordentliche Lohnsteigerungen keine wirtschaftliche Erholung gibt", brachte er sich schon für die KV-Verhandlungen im Handel in Stellung, die diese Woche beginnen.

WKÖ: Abschluss orientiert sich an letztjährigen KV-Abschlüssen

Die Wirtschaftskammer selbst hört dieses Lob gar nicht gern und argumentiert, dass die diesjährige Gehaltserhöhung zeitverzögert erfolge und sich stark an den KV-Abschlüssen der Unternehmen im vergangenen Jahr orientiere, "um die Realitäten der Mitgliedsunternehmen bestmöglich abzubilden". Im Vorjahr hätten sich die KV-Abschlüsse im Bereich 5,4 Prozent bis 9,2 Prozent bewegt.