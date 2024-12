Brisanter WKO-Vorschlag: Urlaubstage für Krankenstand opfern

Dieses Beispiel bringt Hermann Talowski , Obmann der Fachgruppe Gewerbe und Handwerk in der steirischen Wirtschaftskammer, gegenüber dem ORF, um einen neuen Vorschlag aus der WKO Steiermark zu untermauern. Nämlich, dass Arbeitnehmer , wenn sie in Krankenstand gehen, unbezahlte Urlaubstage dafür opfern sollen.

"Ein Mitarbeiter spielt am Wochenende Fußball, verletzt sich, ist einen Monat im Krankenstand – das hat nichts mit der Firma zu tun, das ist kein Arbeitsunfall, das ist ein Freizeitunfall."

Solidarbeitrag

Talowski nennt dies einen "Solidarbeitrag" der Arbeitnehmer. Im Falle des oben erwähnten Beispiels hält es Talowski für "angebracht", Urlaubstage dafür herzugeben. "Denn der Unternehmer bezahlt das ganze Monat zu 100 Prozent. Der Mitarbeiter verliert kein Geld, sondern er verliert nur Urlaubsanspruch", so der Spartenobmann.

In Schweden komme dieses Modell zur Anwendung, so Talowski. In Österreich müsse man dafür das Gesetz ändern. Nun seien die Sozialpartner gefordert, einen entsprechenden Vorschlag zu erarbeiten. Ob das Modell nur bei Freizeitunfällen oder auch bei Arbeitsunfällen bzw. unverschuldeten Krankenständen gelten soll, darüber müsse noch diskutiert werden.