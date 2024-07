Im Urlaub krank geworden? Wann man Urlaubstage zurückbekommt

Alle Jahre wieder lässt die Corona-Sommerwelle grüßen. Seit Mai steigt in Österreich die Zahl der Viruspartikel im Abwasser kontinuierlich an. Auch aus beliebten Sommerdestinationen wie Spanien, Italien oder Frankreich wurden zuletzt hohe Fallzahlen gemeldet. Viele Menschen, die sich mit den derzeit kursierenden FLiRT-Varianten infiziert haben, leiden unter Husten , Schnupfen , Hals- und Gliederschmerzen oder Fieber - auch im Urlaub.

Grundsätzlich gilt: Wer krank ist, sollte zum Arzt gehen – "nicht nur, um sich behandeln zu lassen, sondern auch, um dem Arbeitgeber im Falle einer Arbeitsunfähigkeit eine Bestätigung vorlegen zu können“, sagt ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Michael Trinko. Diese muss bei Wiederantritt des Dienstes unverzüglich vorgelegt werden, damit die Urlaubstage erhalten bleiben.

Wann keine Urlaubstage verbraucht werden

Wird man während des Urlaubs krank und dauert die Krankheit länger als drei Tage, so werden keine Urlaubstage verbraucht. "Das heißt: Die Tage, an denen man krank ist bzw. war, werden wieder auf das Urlaubskonto zurückgebucht. Aber eben nur, wenn man mehr als drei Tage krank ist."

Ein Beispiel: Erkrankt ein Arbeitnehmer während eines zweiwöchigen Urlaubs bei einer normalen 5-Tage-Woche (Montag bis Freitag sind Arbeitstage) von Freitag bis einschließlich Montag, so liegt eine Krankheit von vier Kalendertagen vor. Die Tage an denen man üblicherweise arbeitet, also bei einer Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, werden dann nicht als Urlaubstage gewertet – in diesem Fall also der Freitag und der Montag.