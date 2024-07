Anstieg von Covid-Fällen auf Mallorca: Virologin warnt

Die Krankenstände haben in Österreich ein vorläufiges Jahreshoch erreicht, ob das wirklich Covid-19 geschuldet ist, das lässt sich wegen mangelnder Testungen jedoch nicht vollends klären. Unterdessen werden auf der Urlaubsinsel Mallorca besonders viele Covid-Infektionen verzeichnet. Ärzte vor Ort warnen davor, dass Reiseheimkehrer das Infektionsgeschehen auch hierzulande ankurbeln könnten.

Wie die Virologin von Dorothee von Laer Armin Wolf gegenüber am Dienstagabend in der ZIB 2 erklärt, schlage sich dies in den Krankenhäusern noch nicht nieder, "aber es ist eine gewisse Zunahme zu beobachten".