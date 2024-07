Corona-Welle baut sich auf: Die Viruslast im Abwasser steigt weiter an

"Es ist jetzt schwierig zu sagen, wie es weitergeht", erklärt Oberacher. Derzeit verläuft der Anstieg linear , konstant, das war auch im Vorjahr bis zum November so. Dann kam es zu einem massiven exponentiellen Anstieg, die Infektionszahlen sind ab diesem Zeitpunkt stark nach oben gegangen. " Wann und ob es auch heuer so einen Übergang vom linearen zum exponentiellen Wachstum gibt - und damit eine hohe Welle - – das lässt sich nicht prognostizieren .“

"Seit Mai baut sich von niedrigem Niveau ausgehend wieder eine Welle auf", sagte der Virologe Andreas Bergthaler kürzlich in einem Interview für die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Verantwortlich dafür sind Subvarianten der Omikron-Variante, in erster Linie die KP.3-Variante. Die Subvarianten KP.3 und KP.2 weisen zwei Mutationen (genetische Veränderungen) im sogenannten Spike-Protein auf, die es ihnen ermöglichen, bestehenden Antikörpern teilweise zu entkommen. Mit dem aus der Virushülle herausragende Protein dockt das Virus an menschliche Zellen an. Bergthaler: "Das Virus hat sich weiter verändert und ist wahrscheinlich infektiöser geworden, führt aber im Durchschnitt nicht mehr zu so schweren Krankheitsverläufen."

"Weiters kann man annehmen, dass es über die Zeit zu einer schrittweisen Abnahme unserer Antikörper-Immunität kommt", sagt Bergthaler in dem Interview. "Dadurch können Infektionen leichter auftreten, wenngleich die meisten Personen weiterhin vor schweren Verläufen geschützt bleiben." Dennoch stelle das Virus für vulnerable Personen, die keine starke Immunantwort aufbauen können bzw. die Vorerkrankungen haben, ein Gesundheitsrisiko dar. "Zusätzlich bleibt auch Long Covid ein Thema."