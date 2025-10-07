Abschluss bis 2028: Beamte erhalten im Schnitt 1,5 Prozent pro Jahr

Bundesregierung und Beamten-Gewerkschaften haben sich Dienstagabend auf ein Modell zur Anhebung der Beamtengehälter geeinigt. Für die Regierung verhandelten: Beamtenstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Neos-Mandatarin Martina von Künsberg Sarre. Für die öffentlich Bediensteten: GÖD-Vorsitzender Eckehard Quin und Christian Meidlinger von der younion.

Wie sieht der Kompromiss aus? Man hat sich zum ersten Mal in der Zweiten Republik auf einen Abschluss über drei Jahre geeinigt, bei dem der öffentliche Dienst durchschnittlich 1,5 Prozent pro Jahr erhält. 2026 spare der Staat damit 310 Millionen Euro ein, heißt es.

Die konkrete Aufteilung

Allerdings werden die 1,5 Prozent nicht Jahr für Jahr verteilt. So sieht die Anpassung konkret aus: Vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026 erfolgt keine Erhöhung. Im anschließenden Zeitraum, vom 1. Juli 2026 bis zum 31. Juli 2027 gibt es eine Anhebung der Gehälter von 3,3 Prozent. Danach folgen zwei moderate Erhöhungen von jeweils 1 Prozent – vom 1. August 2027 bis zum 31. August 2028 sowie vom 1. September 2028 bis zum 31. Dezember 2028.

Zusätzlich gibt es von August 2027 bis Dezember 2028 eine soziale Staffelung – wobei Beamte mit Gehältern von bis zu 3.068 Euro pro Monat am meisten erhalten.