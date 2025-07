Sie waren vor Ihrer Zeit in Niederösterreich Staatssekretär im Finanzministerium. Wenn Sie aus diesem Winkel heraus die aktuelle Situation mit einem riesigen Budgetloch und einem Sparprogramm betrachten, was geht da in Ihnen vor?

Ich habe in den vergangenen Wochen die handelnden Personen kennengelernt und den Vergleich angestellt, wie es damals war, und was ist in Niederösterreich anders ist. Da habe ich schon gemerkt, dass das gegenseitige Vertrauen ausbaufähig ist. Ich will Ich will einen Beitrag leisten, dass es wieder mehr konstruktive Zusammenarbeit auf Bundesebene gibt.

Danninger: "Mehr Mut zur Zukunft"

Als Generalsekretär der Wirtschaftskammer ist man jemand, bei dem der Frust oder Ärger der Wirtschaftstreibenden über die derzeitige Situation abgeladen wird. Was sind da die Hauptprobleme, mit denen Sie konfrontiert werden?

Ich führe derzeit viele Gespräche und natürlich beginnen diese immer mit den Herausforderungen. Die sind im Bereich der Energie, bei den Lohnstückkosten, bei der Bürokratie. Im Laufe der Gespräche kommen wir aber immer zum selben Ergebnis, dass uns dieses Jammern und Schlechtreden nicht weiter bringt. Wir brauchen den Blick in die Zukunft. Das ist eine unserer Hauptaufgaben in der Wirtschaftskammer. Wenn man dieses schöne Land kennt, dann weiß man, dass es hier – vor allem im internationalen Vergleich – die besten Voraussetzungen gibt, erfolgreich zu sein. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es schon einmal leichter war. Es war aber auch schon einmal viel, viel schwieriger. Deswegen muss jetzt ein positiver Blick in die Zukunft gerichtet werden. Wir brauchen den Mut zur Zukunft. Wir brauchen wieder mehr Möglichmacher und weniger Bedenkenträger.

Jetzt die Stimmung in der Wirtschaft zu heben, klingt nach einer Sisyphus-Arbeit.

Aber es ist eine wichtige Rolle, die jemand wahrnehmen muss. Die Wirtschaftskammer hat Gott sei Dank die Kraft, diese Rolle einzunehmen. Es gibt zu viele, die größte Freude daran haben, dieses Land schlecht zu reden und bei allem und jedem das Haar in der Suppe zu finden. Da will ich dagegenhalten. Denn jetzt sind die Zeiten reif dafür, mutige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Auch die Bevölkerung will das.

Trägt die Dreier-Bundesregierung genug dazu bei, dass man die Stimmung in der Wirtschaft heben kann?

Es muss jeder einen Beitrag leisten. Da ist die Regierung gefordert, aber auch wir als Sozialpartner insgesamt. Allein der Blick auf die Sparquote zeigt, dass die Menschen extrem verunsichert sind. Das ist für mich das Indiz, dass wir alles tun müssen, um diese Verunsicherung wieder zu reduzieren.