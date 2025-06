Schellhorn: "Am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot"

Diskutiert worden seien u.a. fehlende Rechtssicherheit und Digitalisierung, langwierige Bewilligungsverfahren, Anlagengenehmigungen, und eine "Vielzahl an Vorschriften, die in der Praxis durch die Verwaltungsbediensteten nur mehr schwer umsetzbar seien".

"Wenn wir die Menschen, die Unternehmen, die Wirtschaft von bürokratischen Hürden befreien wollen, dann muss jeder ein Ruder in die Hand nehmen – denn am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot“, wird Schellhorn zitiert. „Entbürokratisierung ist eine gesamtstaatliche Kraftanstrengung. Und mir ist es wichtig, von Anfang an auch die Verwaltung, die die Gesetze vollzieht, an Bord zu holen. Zuhören, klären, umsetzen.“