Wiener Baustoffhändler Quester muss Insolvenz anmelden

Der Baustoffhändler Quester mit Sitz in Wien meldet Insolvenz an. Die Quester Baustoffhandel GmbH werde heute beim Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung stellen, kündigte das Unternehmen am Montag in einer Pressemitteilung an. Ursache sei die "anhaltend negative Entwicklung der Bauindustrie". Wie es mit der 1934 gegründeten Firma und den 290 Beschäftigten weitergeht, muss nun ein Insolvenzverwalter entscheiden.

„Es stimmt, dass sich Quester aktuell in einer angespannten Situation befindet", sagte Laura Zauner, die Marketingmanagerin von Quester, am Freitag dem KURIER. Am Montag ergänzte sie: "Es werden bereits intensive Gespräche mit potentiellen Investoren und damit zusammenhängend die Finanzierung des Sanierungsplans geführt. Die nahtlose Fortführung des Betriebes wird mit dem Insolvenzverwalter auf Basis der bereits erarbeiteten Fortbetriebsplanung abgestimmt werden."

Schwere Verluste Das ehemalige Familienunternehmen wechselte seit 2005 dreimal den Eigentümer und gehört seit Juni 2025 dem deutschen Sanierungs-Spezialisten Callista Private Equity. In den vergangenen zwei Jahren schrieb Quester laut Firmenbuch einen Verlust von 7 Mio. Euro bzw. 15 Mio. Euro. Der Umsatz ist im Vorjahr von 167,97 Millionen Euro auf 131,34 Millionen Euro eingebrochen. Der Bilanzverlust betrug 16,19 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten wurden mit 33,74 Millionen Euro beziffert, davon sollen 20 Millionen Euro auf verbundene Unternehmen entfallen..