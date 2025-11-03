Bittere Pleite eines beliebten Skigebiets und Bikeparks in NÖ

„Der Königsberg ist ein ganzjähriges Ausflugsziel für Natur- und Sportbegeisterte. Neben dem beliebten Familienskigebiet bereichert seit kurzem ein Bikepark das Angebot. Für die unzähligen Wander- und Radwege ist die Region schon lange bekannt. Gelegen bei Hollenstein/Ybbs ist der Königsberg für Gäste aus Niederösterreich, Wien, Oberösterreich und der Steiermark schnell zu erreichen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Ein Winterparadies für die ganze Familie. Der Königsberg mit seinen 6 Schleppliften und 14 km Abfahrten hat sich zu einem Geheimtipp entwickelt und bietet für jeden Geschmack das Richtige. Moderne Beschneiungsanlagen sorgen dafür, dass auch in schneearmen Wintern der Ski- und Boardspaß nicht zu kurz kommt.“

Über die Königsberg-Hollenstein Skilifte GmbH, FN 388646p, Sattel 4, 3343 Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich, wurde heute, Montag, ein Konkursverfahren am Landesgericht St. Pölten eröffnet. Das bestätigt Karl Quendler von Creditreform dem KURIER.

Die Schuldnerin wurde 2012 gegründet, betreibt die Skilifte am Königsberg und entwickelt Konzepte, um den Tourismus auch im Sommer durch Mountainbike-Angebote zu fördern.