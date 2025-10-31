Millionenverlust: Baustoffhändler Quester ist das Geld ausgegangen

Der Baustoffhändler Quester mit Stammsitz in Wien-Heiligstadt befindet sich in einer veritablen Krise. Dem Unternehmen ist anscheinend das Geld ausgegangen. Es kann die Löhne und Gehälter für Oktober an die rund 300 Mitarbeiter nicht zahlen,wie man die Gratiszeitung heute berichtet. Der KURIER bei Quester Baustoffhandel am Freitag angefragt, ob womöglich ein Insolvenzverfahren angemeldet werden wird.

Alles möglich? „Es stimmt, dass sich Quester aktuell in einer angespannten Situation befindet. Derzeit werden unterschiedliche Szenarien geprüft, zu denen wir noch keine konkreten Informationen geben können“, schreibt Laura Zauner, Marketingmanagerin von Quester. „Sobald es belastbare und nachhaltige Informationen vorliegen, werden wir selbstverständlich informieren.“ Jedenfalls ist das Geschäft der Quester Baustoffhandel GmbH im Vorjahr eingebrochen. Der Umsatz sank um fast 22 Prozent auf rund 131 Millionen Euro, der operative Verlust betrug 15 Millionen Euro. Bereits im Jahr davor wurden sieben Millionen Euro Verlust geschrieben. Die Zahl der Mitarbeiter wurden bereits im Vorjahr von 363 auf 308 reduziert. Die Zahl dürfte noch weiter sinken. Denn es wird in Kürze die Filiale in Krieglach, Steiermark, geschlossen. Ende Juni hat Quester den Eigentümer gewechselt. Die Baustoff-Gruppe BME Group Holding B.V. hat das Wiener Unternehmen an die Sanierer der Münchner Callista Holding GmbH & Co. KG übergeben. Eine schriftliche Anfrage beim Callista-Management wurde am Freitag nicht beantwortet.