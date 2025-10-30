Millionenpleite eines ambitionierten Tischplatten-Designers

„Seit 50 Jahren ist die Basis für unseren Erfolg ein bewährtes Produktionsverfahren, bei dem Holzspäne aus bestem regionalem Laubholz und beharzte Papierfolien zu einem fugenlosen Hochdruckformteil verpresst werden“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Dank unseres Produktionsstandortes in Österreich – Zentraleuropa – ist es uns möglich, unsere Tischplatten und Fensterbänke im europäischen Markt mit kurzen Transportstrecken und dementsprechend verkürzten Lieferzeiten zu versenden.“ Nachsatz: „Zudem werden die Tischplatten und Fensterbänke an unsere internationalen Kunden auf allen Kontinenten geschickt. Darüber hinaus übernehmen unsere Experten für Sie die Abwicklung inklusive Zollabfertigung. Topalit® macht’s möglich.“

Die Rede ist von der Topalit GmbH mit Sitz in Ampflwang im Hausruckwald, OÖ. Sie hat laut Creditreform und AKV am Landesgericht Wels einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. 39 Mitarbeiter sind betroffen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1970 gegründet und beschäftigt sich mit der Erzeugung geformter Holz- und Kunststoffelemente.

Das Unternehmen gehört zu 75,9 Prozent der Callados Stiftung mit Sitz in Liechtenstein und den Rest der Anteile hält die Dr. Karl Grabner consulting GmbH mit Sitz in Hofstätten in der Steiermark. Karl Grabner ist auch Geschäftsführer.