Millionenpleite eines bekannten Küchenherstellers: 10,5 Millionen Euro Forderungen

Am 28. November 2025 wird über die weitere Zukunft der insolventen Küchenherstellers HAKA Küche GmbH entschieden. An diesem Tag werden die Gläubiger über den angebotenen Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote abstimmen. Derzeit wird das Unternehmen wird - mit Genehmigung des Insolvenzgerichts - mit 119 Mitarbeitern fortgeführt.

Heute, Freitag, fand am Landesgericht Linz im Verfahren der HAKA Küche GmbH die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung statt. Das bestätigt Creditreform dem KURIER. Insgesamt wurden 411 Forderungen in Höhe von rund 10,5 Millionen Euro angemeldet, davon wurden Forderungen in Höhe von 7,3 Millionen Euro anerkannt. Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung ist Mitte August 2025 angemeldet worden.