Bittere Pleite eines namhaften Drei-Hauben-Restaurants

„In MAYER’s Restaurant auf Schloss Prielau führt der unter anderem mit 2 Sternen von Guide Michelin (2009) sowie 3 Hauben von Gault Millau ausgezeichnete Andreas Mayer seine Küchenbrigade. Die Gourmetküche ist französisch orientiert, mit kräftigen Aromen. Kunsthandwerklich anmutend sind die Gerichte und Kreationen, die mit viel Liebe zum Detail präsentiert werden“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Die meisten Produkte kommen direkt aus der Gegend um Schloss Prielau und der Region, dem Pinzgau, teilweise aus der eigenen Zucht. Andreas Mayer achtet sehr auf Nachhaltigkeit und auch die Bio-Qualität hat Priorität.“

Und weiters heißt es: „Die Gegend ist reich an erstklassigen Produkten, die ich liebend gern meinen Gästen anbiete. Das garantiert höchstmögliche Frische und den Bestand der Aromen in ihrer ursprünglichen Form.“

Die Rede ist von der Andreas Mayer GmbH & Co KG mit Sitz in Maishofen. Sie hat einen Insolvenzantrag am Landesgericht Salzburg eingebacht. Die Dienstverhältnisse mit den Mitarbeitern wurden bereits zum 15. Oktober 2025 einvernehmlich aufgelöst. 2024 wurden 12 Mitarbeiter beschäftigt.

„Die Antragstellerin betreibt ein namhaftes Hauben- bzw. Sternelokal sowie ein Boutiquehotel. Es werden Hochzeiten und Events durchgeführt“, heißt es im Antrag. Die Gesellschaft hatte einen Pachtvertrag für das Hotel-Restaurant. Das Gourmetrestaurant wurde 20 Jahre erfolgreich geführt. Doch der Pachtvertrag sei mit 15. Oktober 2025 von der „Verpächterin fristlos gekündigt“ worden.