Millionenpleite eines ambitionierten Metallbauers

„Die Gründe für die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens beruhen auf mehreren Faktoren. Einerseits der Ausfall der Geschäftsführung, welcher Umstand dazu führte, dass zahlreiche Aufträge und Projekte teilweise führungslos und unkoordiniert abgewickelt wurden. Dadurch konnten erforderliche Deckungsbeiträge nicht erwirtschaftet werden.

Weiters führten massive Kostensteigerungen, welche nicht an die Kunden weitergegeben werden konnten, zusätzlich zu Ertragsrückgängen“, zitiert der KSV1870 aus dem Insolvenzantrag. „Auch hatte die Entwicklung der konjunkturellen Situation (Marktumfeld bei Kunden) und die sinkende Zahlungsmoral von Auftraggebern einen wesentlichen Einfluss. In Summe führte der angeführte Ursachenmix dazu, dass ohne Sanierungsmaßnahmen bzw. Zuführung neuer liquider Mittel eine Fortführung des Unternehmens ohne Entschuldung nicht möglich ist.“

Die Rede ist von der Metallbau Trummer GmbH mit Sitz in Bad Gleichenberg, Steiermark. Sie hat laut KSV1870 und AKV ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 20 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

„Der Unternehmensgegenstand liegt in der Erzeugung und Montage von Alufenstern und Türen, Schiebetüren, Stahlkonstruktionen und Brandschutzelementen. Hauptauftraggeber (rund 70 Prozent des Volumens) ist der öffentliche Sektor“, heißt es weiters.