Millionenpleite einer bekannten Firmengruppe - 174 Jobs betroffen

„Ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, von der Produktentwicklung und Werkzeugkonstruktion bis hin zur Just-in-Time Lieferung, ergänzt die Produktionskompetenz des Unternehmens. Höchste Qualität, Kunden- und Serviceorientierung stehen dabei im Mittelpunkt“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der ROBUST Plastics GmbH (FN 105687y), der AKG Plastics GmbH (FN 108576x), der HT Electronics Systems GmbH (FN 287380v) und der Robust Industry GmbH (FN 197422b). Sie haben laut AKV am Landesgericht Krems Anträge auf Eröffnung von Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung gestellt. Insgesamt sind 174 Mitarbeiter betroffen.