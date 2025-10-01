Millionenpleite eines ambitionierten Mobilitätsspezialisten

„tectos liefert hochentwickelte Engineering-Systeme, Komponenten und Services für einige der anspruchsvollsten Branchen der Welt – dort, wo Bewegung, Leistung und Zuverlässigkeit unverzichtbar sind. Vom Feld über die Straße bis in die Luft unterstützen wir unsere Kunden mit Technologie und Know-how, um weiter, schneller und smarter voranzukommen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Bei tectos ist Technologie unser Fundament, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Von Hochgeschwindigkeits-E-Mobilitätsprüfständen bis zu schwingungsoptimierten Komponenten für die nächste Fahrzeuggeneration entwickeln wir Lösungen, die neue Maßstäbe in Leistung, Präzision und Nachhaltigkeit setzen.

Die tectos gmbh mit Sitz in Graz hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht für ZRS Graz eingebracht. Das bestätigen AKV, Creditreform und KSV1870 dem KURIER. 50 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.

tectos beschäftigt sich mit der Entwicklung, Erzeugung und im Vertrieb von Komponenten und Systemen für Motoren und Antriebe sowie in der Erbringung von Engineering-Dienstleistungen im Bereich Automotive, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Landwirtschaft.