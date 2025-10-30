Millionenpleite 123-Transporter: Gericht schließt Autovermietung

In der Millionenpleite der skandalträchtigen Autovermietung 123 Shared Mobility GmbH, besser bekannt als 123-Transporter, wurden nun Fakten geschaffen. Das Aus des Unternehmens ist vorerst besiegelt.

„Der Antrag der Masseverwalterin auf Schließung des Unternehmens wird gerichtlich genehmigt“, heißt es im Beschluss des Landesgerichts Wiener Neustadt. „Da derzeit keine Umsätze erzielt werden können, würde die Weiterführung des Unternehmens zu einem weiteren Ausfall für die Konkursgläubiger führen.“

Dem ist ein gemeinsamer Schließungsantrag der Masseverwalterin und der Schuldnerin vorausgegangen.

„Die Masseverwalterin hat mit der Schuldnerin auch erörtert, dass die weitere Betreibung der Vertragsstrafen, die gegenüber den ehemaligen Kunden geltend gemacht wurden, erst dann erfolgen könnte, wenn die anhängigen Gerichtsverfahren mit den Verbraucherschutzverbänden rechtskräftig beendet wurden“, heißt es im Schließungsantrag. „Die Schuldnerin ist aber nach wie vor bemüht, Investoren zu finden, die eine Sanierung des Unternehmens ermöglichen würden, um das Geschäftsmodell weiter zu verfolgen. Für diesen Fall wurde auch eine allfällige Wiedereröffnung des Unternehmens in Aussicht genommen. Der eingebrachte Sanierungsplan wird daher auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurückgezogen.“