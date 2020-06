Nach-Corona-Feeling macht sich breit. Schön! Aber warum eigentlich?

Die Menschen sind, das weiß man, wie ein Gummiringerl. Sie lassen sich lange und geduldig (wenn auch in Österreich vielleicht ein bisserl pampert) in eine Richtung ziehen und dehnen. Und dann schnalzen sie in die andere Richtung zurück, und wer dort im Weg steht, kriegt’s ins Auge.

Nachdem man ein Dutzend Wochen lang dazu angehalten wurde, sich schon nach dem Aus-dem-Fensterschauen die Hände zu waschen, schnalzt das Coronagummiringerl derzeit ganz schön scharf in die Gegenrichtung um. Babyelefanten, die (hoffentlich) Antirassisten sind und gerne bei einer der weltweiten Großdemos mitmachen würden, fänden dort keinen Platz: Dicht an dicht stehen Zehntausende.