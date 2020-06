Musikverein: Das erste Nachcorona-Konzert mit Masken, Abstand, Musikglück

Es ist ein Wiedersehen und ein Wiederhören mit Freunden, die man (zwangsweise) viel zu lange meiden musste. Und ja, die berühmte Träne im Knopfloch – man kann und will sie nicht unterdrücken.

So viel Pathos zu Beginn einer Konzertkritik? Undenkbar in Vor-Corona-Zeiten, in der „neuen Normalität“ aber ist es durchaus angebracht. Denn nach 88 Tagen durfte der Wiener Musikverein wieder seine Pforten öffnen, hatten 100 Menschen das Glück, wieder live Musik zu hören.

Dargeboten vom oft besten Orchester der Welt, also den Wiener Philharmonikern und Daniel Barenboim, der in seiner Doppelfunktion als Pianist und Dirigent in den Goldenen Saal zurückkehrte.