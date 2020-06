Die Klassik ist zurück: So waren Levit und die Symphoniker im Konzerthaus

Wenn der Intendant vor einem Konzert vors Publikum tritt, gibt's meistens Unruhe (hat wer abgesagt? Ist wer indisponiert?) und in diese Unruhe hineingemischt höflichen Applaus. Am Freitagabend aber gab es für den Chef des Wiener Konzerthauses, Matthias Naske, Jubel. Denn Naske läutete mit einer kurzen Ansprache - 88 Tage war geschlossen, länger als zum Ende des Zweiten Weltkriegs - eine Wiederkehr ein: Die klassische Musik ist wieder da in Wien, am Freitag sperrten das Konzerthaus und der Musikverein auf. Und je 100 Leute durften endlich wieder zuhören.