Neustart im Musikverein: „Ein unglaubliches musikalisches Puzzlespiel“

Alle, das sind u. a. die Wiener Philharmoniker mit Dirigenten wie Daniel Barenboim, Riccardo Muti, Franz Welser-Möst. Oder die Wiener Symphoniker mit Philippe Jordan und Manfred Honeck, die Wiener Akademie mit Martin Haselböck, Starpianist Rudolf Buchbinder, die Top-Geiger Julian Rachlin und Emmanuel Tjeknavorian, Sänger Florian Boesch oder auch „ Rosenheim Cop“ Max Müller.

Angyan: „Ich habe dabei nur Künstler engagiert, die auch im Rahmen des abgesagten Musikfestes aufgetreten wären. An internationale Orchester war nicht zu denken. Aber wir haben in Wien so großartige Musiker, dass sich dieses Programm dennoch hören lassen kann.“

Logistisch war das Unterfangen nicht einfach. „Es war ein unglaubliches musikalisches Puzzlespiel“, so Angyan. „Manche Künstler spielen zwei Konzerte hintereinander, andere zwei an zwei Tagen. Und um alle politischen Vorgaben zu erfüllen, mussten wir sehr viel jonglieren. Alle Abstände werden eingehalten, für das Publikum besteht Maskenpflicht bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Aber – und das ist das Wichtigste – der Musikverein spielt wieder. Das ist ein Zeichen, das mir ganz wichtig ist. Denn Musik ist ein Grundnahrungsmittel.“

Doch wie sieht es finanziell aus? Angyan: „Es rechnet sich natürlich überhaupt nicht. Aber wir wollen uns das leisten, und wir werden es auch überleben. Außerdem sind uns viele Musiker finanziell sehr entgegengekommen oder haben ganz auf ihre Gagen verzichtet.“